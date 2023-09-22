Выставка DSEI в Лондоне: война в Украине стимулирует производство новых видов оружия (фото, видео)

На обозрение был представлен образец "прыгающей мины" Area Defence Weapon от компании Rheinmetal, а также беспилотник Steel Eagle финских разработчиков из Insta.

Related video

Западные производители оружия с учетом опыта боевых действий в Украине работают над образцами противотанкового вооружения и средств поражения бронированной техники. Некоторые из таких образцов были представлены на оборонной выставке DSEI, прошедшей на прошлой неделе в Лондоне. О том какие новинки были представлены гостям пишут обозреватели Defence News.

"Прыгающие" мины

Например, немецкая компания Rheinmetall возрождает концепцию "прыгающих мин" в своем проекте Area Defence Weapon (ADW). Система, которая напоминает небольшой пивной бочонок на стабилизаторах, оснащена набором датчиков, включая пассивные и активные датчики, что позволяет ей наблюдать за своей оперативной обстановкой во всех направлениях. Когда мимо проезжает танк, боеприпас подпрыгивает в воздух и на подлете к машине выпускает 155-миллиметровый артиллерийский заряд в ее верхнюю часть.

Важно

Не закапывают, а подвешивают: ВСУ пристроили противотанковую мину ТМ-62 к беспилотнику (видео)

ADW может работать независимо в пределах назначенной оперативной зоны, обнаруживая и поражая цели автономно, а также снижая потребность в постоянном вмешательстве человека и потенциально сокращая время реагирования. Система может взаимодействовать с другими средствами на поле боя. Она может быть дистанционно активирована, деактивирована или перепрограммирована, что позволяет координировать действия и развертывать препятствия по мере необходимости.

ADW имеет массу около 25 кг и диаметр 234 мм. При этом упрочненная конструкция обеспечивает долговечность при развертывании и транспортировке.

Новое оружие территориальной обороны ADW от компании Rheinmetall

"Боевые заграждения, и в частности противотанковые мины, были практически полностью выведены из строя силами НАТО после окончания холодной войны. Воссоздание этого потенциала в настоящее время является предметом анализа и концепций", — пояснил представитель компании.

Финский "Железный орел"

Финская компания Insta предлагает свой барражирующий боеприпас Steel Eagle, который предназначен для уничтожения большого количества живой силы на открытом поле боя.

Беспилотник несет осколочный заряд, который, по словам компании, с начала был в виде надувной мины ADW. При подлете к позициям пехоты противника, боеприпас взрывается, выпуская 3 000 суббоеприпасов с такой силой, что они пробивают даже тонкую броню.

"Steel Eagle может осыпать площадь размером с треть футбольного поля таким количеством осколков, что на каждый квадратный метр придется в среднем полтора снаряда. Беспилотник также может быть запрограммирован на падение на небольшую высоту непосредственно перед взрывом для более плотного распыления", — сообщил вице-президент оборонного подразделения компании Insta Тууре Лехторанта.

Ранее сообщалось, что в Польше открыли завод по производству американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Вице-президент компании-разработчика Lockheed Martin в Европе Джонатан Хойл отметил, что война в Украине выявила необходимость инвестиций в системы вооружения, производство которых не было приоритетным для НАТО в течение последних 20 лет.