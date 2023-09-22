Виставка DSEI в Лондоні: війна в Україні стимулює виробництво нових видів зброї (фото, відео)

На огляд було представлено зразок "стрибаючої міни" Area Defence Weapon від компанії Rheinmetal, а також безпілотник Steel Eagle фінських розробників з Insta.

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Західні виробники зброї з урахуванням досвіду бойових дій в Україні працюють над зразками протитанкового озброєння і засобів ураження броньованої техніки. Деякі з таких зразків були представлені на оборонній виставці DSEI, що пройшла минулого тижня в Лондоні. Про те, які новинки були представлені гостям, пишуть оглядачі Defence News.

"Стрибаючі" міни

Наприклад, німецька компанія Rheinmetall відроджує концепцію "стрибаючих мін" у своєму проекті Area Defence Weapon (ADW). Система, яка нагадує невелику пивну бочку на стабілізаторах, оснащена набором датчиків, включно з пасивними й активними датчиками, що дає їй змогу спостерігати за своєю оперативною обстановкою в усіх напрямках. Коли повз проїжджає танк, боєприпас підстрибує в повітря і на підльоті до машини випускає 155-міліметровий артилерійський заряд в її верхню частину.

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ADW може працювати незалежно в межах призначеної оперативної зони, виявляючи та уражаючи цілі автономно, а також знижуючи потребу в постійному втручанні людини і потенційно скорочуючи час реагування. Система може взаємодіяти з іншими засобами на полі бою. Її можна дистанційно активувати, деактивувати або перепрограмувати, що дає змогу координувати дії та розгортати перешкоди в міру потреби.

ADW має масу близько 25 кг і діаметр 234 мм. При цьому зміцнена конструкція забезпечує довговічність під час розгортання і транспортування.

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"Бойові загородження, і зокрема протитанкові міни, були практично повністю виведені з ладу силами НАТО після закінчення холодної війни. Відтворення цього потенціалу наразі є предметом аналізу і концепцій", — пояснив представник компанії.

Фінський "Залізний орел"

Фінська компанія Insta пропонує свій баражувальний боєприпас Steel Eagle, який призначений для знищення великої кількості живої сили на відкритому полі бою.

Безпілотник несе осколковий заряд, який, за словами компанії, від початку був у вигляді надувної міни ADW. Під час підльоту до позицій піхоти противника боєприпас вибухає, випускаючи 3 000 суббоєприпасів з такою силою, що вони пробивають навіть тонку броню.

"Steel Eagle може обсипати площу розміром з третину футбольного поля такою кількістю осколків, що на кожен квадратний метр припаде в середньому півтора снаряда. Безпілотник також може бути запрограмований на падіння на невелику висоту безпосередньо перед вибухом для більш щільного розпилення", — повідомив віцепрезидент оборонного підрозділу компанії Insta Тууре Лехторанта.

Раніше повідомлялося, що в Польщі відкрили завод із виробництва американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Віцепрезидент компанії-розробника Lockheed Martin у Європі Джонатан Гойл зазначив, що війна в Україні виявила необхідність інвестицій у системи озброєння, виробництво яких не було пріоритетним для НАТО протягом останніх 20 років.