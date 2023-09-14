Другий за величиною у світі: у Польщі запрацював завод із виробництва HIMARS

За словами віцепрезидента компанії Lockheed Martin Джонатана Гойла, системи HIMARS стали ключовим обладнанням для більшості армій НАТО і довели свою ефективність в Україні.

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Американський військово-промисловий концерн Lockheed Martin відкрив на території Польщі, у місті Мелець, завод із виробництва американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це сказав віцепрезидент компанії в Європі Джонатан Гойл виданню PAP.

Джонатан Гойл зазначив, що завод у Мелеці є другим за величиною виробничим центром Lockheed Martin у світі.

"Єдиним більшим заводом залишається наше виробництво в Грінвіллі у США", — заявив віцепрезидент концерну.

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Як зазначає Гойл, війна в Україні виявила необхідність інвестицій у зброю, виробництво якої не було пріоритетним для НАТО протягом останніх 20 років. Він підкреслив, що системи HIMARS довели свою ефективність на українському фронті.

"Цей конфлікт показав, як важливо вести точний вогонь. Вироблені нами установки HIMARS стали ключовим обладнанням для більшості армій НАТО. Вони слугують стримувальним фактором, але якщо виникає така ситуація, в якій їх необхідно застосувати, вони дають можливість завдати сильного і дуже точного удару. Це показали в Україні", — сказав Джонатан Гойл.

Віцепрезидент Lockheed Martin також наголосив на важливості створення альтернативних майданчиків виробництва. За його словами, пандемія показала, що концентрація всієї промисловості в одному місці пов'язана з великими ризиками.

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