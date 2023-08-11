"Щоб захистити Німеччину": у Дрездені побудують завод із виробництва мікросхем, — ЗМІ

Аналітики вважають, що Німеччина не повинна повторити помилку з "Північним потоком", опинившись у залежному становищі. За їхніми словами, у разі нестачі мікросхем німецька економіка може впасти.

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Тайванська компанія TSMC збирається побудувати на території Німеччини завод з виробництва мікросхем. Про це пише BILD.

Повідомляється, що влада ФРН виділила п'ять мільярдів євро на субсидування майданчика з виробництва мікросхем у Дрездені. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек зазначив, що це рішення є важливим для майбутнього країни.

За словами деяких аналітиків Берліну варто врахувати досвід із "Північним потоком" і ставати більш незалежним. Вони зазначають, що нестача мікросхем може завдати сильного удару по німецькій економіці.

Експерти також вказали на те, що мало європейських країн виробляють мікросхеми, які планують виробляти в Дрездені. Зважаючи на це, поява згаданого підприємства в Німеччині буде "хорошим внеском у стійкість Європи".

"Я б не сказав, що одного заводу TSMC у Дрездені достатньо, щоб захистити Німеччину від витрат потенційної агресії з боку Китаю, але це вже може допомогти", — зазначив американський професор Кріс Міллер.

Як зазначають журналісти, на Тайвані зараз виробляють приблизно 60% усіх мікросхем у світі, зокрема компанією TSMC.

Нагадаємо, що 9 серпня президент США Джо Байден підписав указ, що обмежує американські інвестиції в деякі технології Китаю. Таким чином Вашингтон уперше вдався до широкого нагляду за американським бізнесом за кордоном.

Раніше, 17 липня, ми повідомляли, що прибутки китайських компаній з виробництва мікросхем і запчастин для спеціалізованого обладнання помітно зросли після введення заборони США, Японії та Нідерландів на постачання відповідних технологій до КНР.