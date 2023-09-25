Бойцы 95-й бригады показали, как уничтожают личный состав и военную технику ВС РФ (видео)

Украинские бойцы находят врага с помощью дронов. После точных ударов российская техника загорается и взрывается.

Бойцы аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожают врага во время боев. Видео опубликовали в Центре стратегических коммуникаций в X (Twiter).

"Воины аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожают живую силу противника", — говорилось в сообщении.

В опубликованном ролике видно, как бойцы с помощью беспилотных летательных аппаратов находят военных Вооруженных сил Российской Федерации и уничтожают их. Украинские военные сбрасывают снаряды на врага, после чего те погибают, а в небо поднимается густой серый дым.

Также на видео показали, как военные удачно ликвидируют не только живую силу противника, но и поражают военную технику. После точных ударов российская техника загорается и взрывается.

Напомним, 24 сентября появилось видео, как на левом берегу Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили первый российский многоцелевой легкий бронированный тягач (БТ-ЛБ) с пусковыми установками комплекса А-22 "Огонь", который предназначен для огнеметных и зажигательных операций на кораблях. В частности, вражескую технику мог поразить FPV-дрон или дрон с возможностью сброса боеприпасов.

В тот же день бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали уничтожение российской военной техники, а именно танка. Военные поразили боевую технику с помощью беспилотного летательного аппарата.

20 сентября сообщалось об уничтожении пушки МСТА-Б со снарядами "Краснополь" бойцами Сил специальных операций. Это произошло на Бахмутском направлении.