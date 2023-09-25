"Зажаты в тупик": у РФ не хватает площадок для перемещения самолетов и кораблей, — эксперт

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, с 2014 года россияне активно избавлялись от аэродромов и портов — их закрывали. После начала вторжения это вылилось в проблему для противника.

У Российской Федерации не хватает действующих площадок, которые позволили бы перемещать самолеты и корабли. Это создает для них определенные проблемы. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо" 25 сентября.

По его словам, противник в ближайшее время может быть зажат окончательно в тупик, ведь количество аэродромов и портов ограничено.

"У РФ есть проблема как во флотилии, так и в авиации — на сегодняшний день у них не хватает площадок, то есть портов и аэродромов для размещения в достаточном количестве своих кораблей и самолетов. Ведь даже на аэродроме в Курске не просто так самолеты были очень плотно размещены друг к другу. В РФ не хватает действующих аэродромов", — заявил Александр Коваленко.

Отдельно военно-политический обозреватель отметил, что с 2014 года прослеживается следующая тенденция: РФ каждый год уменьшала количество своих аэропортов и аэродромов, их закрывали десятками подряд.

Соответственно, становилось меньше площадок, которые могли бы принимать самолеты. После начала полномасштабного вторжения это стало большой проблемой для них.

"Соответственно, они будут зажаты в такой тупик. Так же и с флотилией. Они сейчас будут пытаться размещать свои корабли по портам в юго-западной части акватории РФ, тот самый Новороссийск, но это также не решение вопроса. Потому что " Оленегорский горняк " был поражен у Новороссийска. Так же, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью, — это открывает нам возможность влияния не только по этому побережью, а гораздо дальше, используя как надводные дроны, да и другие средства", — продолжил Александр Коваленко.

У противника остается только Каспийское море, но и там не так много портов, которые смогли бы принимать военные корабли.

Напомним, 23 сентября глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, как в РФ восприняли атаку на аэродром Чкаловский. По его словам, внутри РФ "очень негативной" отреагировали на проникновение диверсантов на охраняемый военный объект в районе столицы.