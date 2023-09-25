Родителей шантажируют: оккупанты хотят лишать выплат подростков без паспорта РФ, — ЦНС

По информации подполья, ограничения на выплаты будут сохраняться вплоть до совершеннолетия детей. Такие манипуляции должны вынуждать население оформлять вражеское гражданство.

Российские захватчики начали угрожать украинцам на временно оккупированных территориях. Причина в нежелании мирного населения оформлять чужое гражданство. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 25 сентября.

По информации украинского подполья, принудительная паспортизация в регионах, которые временно под контролем России, продолжается полным ходом.

Теперь противник намерен значительно уменьшить выплаты за досмотр над ребенком, если он так и не оформил российское гражданство. Эта угроза распространяется на тех подростков, которые достигли 14-летнего возраста.

"При этом выплаты будут пересматриваться в сторону снижения вплоть до отмены начисления социальной помощи, если требование о паспортизации будет проигнорировано. Фактически одинокую мать или отца ребенка шантажируют чтобы заставить ребенка получить красную макулатуру", — говорится в сообщении.

К слову, другие ограничения также распространяются на детей. Оккупанты лишают украинских подростков, которые без российского паспорта, возможности посещать спортивные секции.

По новым правилам, которые выдумал противник, сначала дети от 14 лет должны будут сходить поменять гражданство, а только потом записываться в местные школы.

"Оккупанты мотивируют это тем, что без паспорта спортсмена не могут заявить на соревнования", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что российские захватчики продолжают мобилизацию на оккупированных территориях. Сначала граждан вынуждают пойти оформить паспорт РФ. Это позволяет им собрать необходимые данные для дальнейшего вручения повестки. После этого практически сразу украинцев отправляют на фронт.