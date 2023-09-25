"Готовятся усилить бригады": Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams в Украину

Глава государства заявил, что благодарен западным союзникам за то, что договоренности были выполнены. Теперь продолжится работа над поиском новых контрактов.

Танки Abrams, которые выделили для ВСУ Соединенные Штаты Америки, уже несколько дней находятся в Украине. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале 25 сентября.

По его словам, хорошие новости сообщил новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Вскоре можно будет увидеть их эффективность на поле боя.

"Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", — говорится в сообщении.

Отдельно глава государства отметил, что заслушал доклады от других министров. Глава МВД Игорь Клименко поделился последствиями обстрела Одессы и других населенных пунктов прошедшей ночью. На всех переговорах с международными партнерами приоритетным вопросом является покрытие Одесской области.

Также Владимир Зеленский выслушал доклады от военного руководства Украины — Главнокомандующий ВСУ, СВР, ГУР, МО и СБУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подробно рассказал о подготовке к зиме, а именно про защиту критической инфраструктуры, подготовку укрытий и "Пунктов несокрушимости".

Танки Abrams в Украине: что известно

Сначала данные о том, что украинские защитники получили новый вид техники озвучили журналисты из The New York Times. Там отметили, что танки прибыли на несколько месяцев раньше, чем ожидалось изначально. В субботу, 23 сентября они пересекли границу с Украиной и в ближайшее время будут готовы для использования в контрнаступлении.

Сколько их сейчас приехало — неизвестно, но по информации источников издания, остальные прибудут в течении ближайших месяцев.

Напомним, 21 сентября сообщалось, что в Пентагоне анонсировали прибытие танков Abrams в Украину в ближайшие дни и недели. По словам представителя американского оборонного ведомства Патрика Райдера, поставки вооружения и техники в Украину идут по обозначенному плану.