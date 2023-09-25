Украинские военные осваивают американский мобильный миномет Scorpion (видео)

Мобильная минометная система в первую минуту может выпустить до 12 мин. Официально никто не анонсировал поставки Scorpion в ВСУ, поэтому неизвестно, будут ли минометы в Силах обороны.

В сети опубликовали видео, на котором украинские военные тренируются на американском 120-мм минометов Scorpion. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на социальные сети.

Мобильная минометная система разработана специально для того, чтобы быстро прибыть на место, развернуться, отстреляться и покинуть позицию. Украинские военные осваивают Scorpion.

Производит Scoprion американская частная компания Global Military Products. От момента остановки до первого выстрела требуется всего 45 секунд. За следующую минуту он может сделать 11 выстрелов. То есть за минуту получается до 12 выстрелов. Затем темп стрельбы снижается до 4 снарядов в минуту. После отработки систему можно свернуть за 20 секунд. Благодаря этому можно работать по тактике "бей-беги", чтобы избежать контрбатарейных ударов врага.

Scorpion имеет полностью цифровую систему управления огнем, а также интегрированную метеостанцию для корректировки снимков. Все это делает минометную систему чрезвычайно эффективной и универсальной. Максимальная заявленная дальность составляет 7180 метров.

Пока не понятно, получат ли украинские военные эту систему. В издании не исключают, что такое может произойти.

Напомним, 22 сентября польская армия получила партию самоходных 120-мм минометов RAK на базе БТР Rosomak.

15 сентября армия РФ впервые показала на фронте артиллерийско-минометную установку "Вена".