"Фальшивка как и вся путинская порода": операторы дронов показали "танки" россиян (видео)

Макет танка Т-72 российские захватчики решили использовать, вероятно, для фиксации украинских позиций и спровоцировать бойцов на бесполезный расход боекопплекта.

Российские оккупанты на фронте неумело пытаются использовать макеты танков, чтобы обмануть украинских защитников. Операторы дронов в Telegram-канале Khorne Group. показали соответствующий пример.

На видео можно увидеть надувную "тяжелую бронетехнику". Вероятно, захватчики пытались сымитировать вид Т-72.

В сообщении говорится о том, что выдает при всей реалистичности, отсутствие наката. Надувной макет, как предположил автор сообщения, может натягиваться на раму.

"Фальшивый, как и вся их путинская порода", — говорится в сообщении.

В Khorne Group. призвали украинских защитников быть внимательными. Таких макетов все больше на поле боя, поэтому нужно беречь боекомплект.

Макеты россиян на фронте

Российские военные в начале 2023 года начали активно строить в полях макеты гаубиц, чтобы обманывать украинскую разведку и запутать украинских защитников. Соответствующие конструкции макет составили из нескольких кусков ткани и веток.

Журналист Андрей Цаплиенко в июле 2023 года показал, как РФ пытается обмануть ВСУ макетом "КамАЗа". Он рассказал, как российские войска пытаются использовать подобные нелепо сконструированные из деревянных ящиков, резиновых шин и палок "цели", чтобы обмануть украинских военных. Внизу к якобы корпусу боевой машины придвинуто несколько пар резиновых шин, а сверху лежит длинная черная палка, очень схематично напоминающая пушку.

Напомним, войска РФ летом 2023 года похвастались уничтожением макета 2С1 "Гвоздика". Российские оккупанты заявили, что им удалось нанести удар по украинской артиллерийской установке с помощью дрона-камикадзе "Ланцет". По словам пропагандистов, это произошло на участке фронта Сватово — Кременная.