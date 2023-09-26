"Выбивают" нацменьшинства: в РФ уменьшилась безработица в регионах с наибольшими потерями, — СМИ

В Республике Тува ранее безработным был каждый пятый трудоспособный гражданин. В течение года регион терял по 450 человек на каждые 100 тысяч населения. В результате уровень безработицы упал почти вдвое.

В начале сентября российская армия в течение одной недели боев потеряла почти 4 тыс. человек живой силы. Подобное количество потерь соответствует полному уничтожению четырех бригад ВС РФ. Кремль не признает погибших и даже отказывается объявлять новую волну всеобщей мобилизации, — об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Эксперты проанализировали статистику погибших в РФ и выяснили, что она имеет определенную особенность. В частности, увидели прямую зависимость с количеством безработных в регионах, где проживают национальные меньшинства. Об этом написали на портале "Важные истории".

Эксперты отметили, что в 2023 году уровень безработицы в России составил 3% — отмечают, что наименьший уровень с 1991 года. В 2022 году показатель был равен 4,2%, то есть падение составило 1,2%. Падение на 1,2% за год — показатель среди мужчин. В то же время у женщин он равен 0,9%.

Среди лидеров по падению безработицы и количеству погибших следующие регионы: Тува, Марий Эл, Бурятия, Коми, Северная Осетия, Ненецкий округ. Отметим, все регионы — области проживания национальных меньшинств.

Зависимость уровня безработицы и количества погибших в РФ Фото: Важные истории

Худший показатель — в Республике Тува: здесь на каждые 100 тыс. населения погибло по 450 человек, при этом безработица снизилась более чем на 7% (отметим, ориентировочная численность населения в Туве по состоянию на январь 2023 года — около 330 тыс. человек).

Ситуация в этом регионе ярко видна на инфографике уровня мужской безработицы. В частности, если в 2022 году этот показатель равнялся почти 17%, то уже в 2023 — 9,5%. Как видим, в начале вторжения РФ безработным был каждый пятый, а в 2023 году — каждый десятый тувинец трудоспособного возраста.

Уровень безработицы в РФ в 2023 году Фото: Важные истории

Мобилизация в РФ: детали

Издание объясняет подобный эффект несколькими факторами, один из которых — привлечение россиян в ряды ВС РФ.

Во-первых, российские центры занятости целенаправленно приглашали безработных россиян заключить контракт на службе в ВС РФ. При этом каждому контрактнику обещали заработную плату в размере 300 тыс. руб. Таким образом обеспечивали поток "добровольцев", о которых упомянул президент России Владимир Путин во время одного из своих выступлений.

Во-вторых, людей из РФ вымывала миграция вследствие объявления мобилизации и войны. По некоторым оценкам, из страны выехало полмиллиона населения.

В-третьих, в Россию перестали массово приезжать трудовые мигранты: в частности, прирост мигрантов уменьшился в 12 раз, указывают эксперты.

Отметим, ГУР Минобороны Украины предполагает, что Кремль планирует пополнить войска 400 тысячами россиян. Поэтому ожидают, что вскоре все же возможно объявление всеобщей мобилизации.

Напоминаем, к одному из российских пленных приехала жена — событие произошло впервые за все время вторжения РФ. Женщина оставила дома все хозяйство, забрала детей и встретилась с мужем, который попал в плен под Бахмутом три месяца назад.

Между тем украинский писатель-путешественник сбежал от мобилизации, проплыв 200 метров через Днестр. Уклонист заявил, что прибыл в Молдову, имея при себе только деньги и документы.