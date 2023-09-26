"Ограниченные возможности": в ISW рассказали о деградации Балтийского флота России

Американские аналитики отметили, что три десантных корабля Балтийского флота были перераспределены в Черном море и не могут вернуться в свои постоянные порты базирования.

Балтийский флот России серьезно пострадал из-за войны в Украине, и он больше не способен проводить масштабные десантные операции. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 25 сентября.

В отчете аналитики опираются на доклад польской разведывательной организации Rochan Consulting, в котором сказано, что флот больше не имеет возможности для проведения крупных военных компаний, так как его десантные корабли класса "Ропуха" и 336-я морская пехотная бригада были задействованы в боевых действиях на украинской территории.

Отчет также отмечает, что три десантных корабля Балтийского флота были перераспределены в Черном море и не могут вернуться в свои постоянные порты базирования. В то же время 336-я морская пехотная бригада понесла серьезные потери в ходе войны с Украиной.

"Это существенно ограничивает возможности Балтийского флота по проецированию силы на Балтику", — говорится в отчете.

Аналитики ISW также указывают на то, что они уже наблюдали за привлечением морской пехоты из различных флотов России для операций в Украине. Деградация этих формирований, по их мнению, ограничит военно-морские возможности России в Балтийском, Северном Ледовитом и Тихом океанах.

Напомним, 13 сентября, в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу был поврежден большой десантный корабль "Минск" проекта 775, а также подводная лодка.

Напомним также, 22 сентября ВСУ произвели ракетный удар по штабу Черноморского флота России, который находится в оккупированном Севастополе. Удар был нанесен во время проведения встречи руководящего состава российского флота. В результате удара погиб командующий ЧФ РФ 61-летний Виктор Соколов и еще 33 офицера.