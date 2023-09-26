ВС РФ бросают свою технику на улицах в Крыму, — партизаны "Атеш"

В поселке Курман российские военные оставили на дороге свою боевую технику из-за проблем с топливом. Подполье утверждает, что топливный кризис позволяет им эффективнее уничтожать вооружение противника.

На территории поселка Курман (Красногвардейское) во временно оккупированном Крыму была замечена военная техника, которую российские захватчики оставили на дороге из-за серьезных проблем с поставкой топлива. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

По словам представителей подполья, такие случаи происходят не впервые.

"Такие ситуации происходят из-за значительных проблем с топливом в Крыму. Техника не доезжает до своего пункта назначения и оккупанты вынужденно бросают ее на улицах населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Партизаны выразили мнение, что такая ситуация предоставляет им возможность проводить операции "в непосредственной близости от оккупантов" с целью уничтожения вражеской техники.

Напомним, что на фоне рекордного подорожания горючего в России решили полностью остановить поставки бензина и дизеля в другие страны. В постановлении российского правительства указано, что запрет является временным, правда в документе почему-то не указали сроки действия ограничений.

Также напомним, что Фокус уже объяснял, как санкции меняют глобальный рынок торговли нефтепродуктами. Так, по словам эксперта по энергетическим вопросам Сергея Куюна, на рынках топлива в Украине и Европе все чаще появляется нефтепродукт из США, топливо из Персидского залива и Индии.