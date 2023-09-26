Командование ВСУ подтвердило атаку ВС РФ на пункт пропуска между Украиной и Румынией (фото)

Вражеская атака дронами продолжалась два часа. В результате попадания БПЛА произошло возгорание автотранспорта в зоне ожидания оформления на пункте пропуска с Румынией.

Ночью 26 сентября Вооруженные силы Российской Федерации повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией. Об этом сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Атака была направлена снова на припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, российские БПЛА повредили пограничную инфраструктуру в международном пункте пропуска. В частности, в результате попадания произошло возгорание автотранспорта в зоне ожидания оформления. Также пострадали двое водителей, им оказана медицинская помощь. По словам Гуменюк, что из-за атаки врага был серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы.

В командовании добавили, что была высокой результативность боевой работы Сил противовоздушной обороны — над Одесской областью уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов типа Shahed.

В пресс-службе Сил обороны юга заявили, что в результате вражеской атаки произошло попадание в припортовую и пограничную инфраструктуру, что повлекло разрушение зернохранилищ, повреждение админздания, грузовиков частных перевозчиков — шесть автомобилей полностью выгорели.

"В международном пункте пропуска осуществляются стабилизационные мероприятия, пропускные операции приостановлены. Автотранспорт временно переориентирован через ближайшие пункты пропуска", — говорилось в сообщении.

Обстрел южного региона

По информации Сил обороны юга, оккупанты нанесли ракетный удар с тактической авиации, вероятно ракетой Х-59, по Киселевке Херсонской области. В результате чего повреждения получили частные дома, четверо гражданских получили ранения.

Также враг нанес ракетный удар по Николаевской области. Попадание произошло в промышленный объект, никто из людей не пострадал. Кроме этого, россияне запустили дроны по Николаевской, Херсонской и центральных областях Украины. Дроновая атака продолжалась два часа.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила десять БПЛА в Одесской области, шесть в Николаевской и по три в Херсонской и Кировоградской областях.

Напомним, в ночь с 25 на 26 сентября российские оккупанты атаковали беспилотниками припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. В результате атаки пострадало два человека — одного госпитализировали в больницу, другому на месте оказали медицинскую помощь. Кроме этого, повреждения получили здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, также загорелись шесть фур.

В соцсетях сообщили, что под обстрелом оказалась переправа Орловка — Исакча в Измаильском районе. В частности, было известно о более 20 автомобилях, которые пострадали. Также поражение получил рейсовый автобус, следовавший из Бухареста в Одессу.