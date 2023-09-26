"Как живой щит": россияне прикрываются гражданскими на Мелитопольском направлении, – Генштаб

По данным Генерального штаба, захватчики используют частные дворы, где проживают местные, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает о том, что оккупационные войска понесли серьезные потери в ходе боевых действий между городами Бахмут и Соледар в Донецкой области. Кроме того, под Мелитополем Запорожской области оккупанты заставляли местных жителей предоставлять свои дворы для создания огневых позиций военных. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке за 26 сентября.

Российские оккупанты цинично продолжают нарушать норм международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей в качестве живого щита.

В населенном пункте Новое в Запорожской области, которое находится между Орехово и Токмаком, сообщается о факте использования российскими военными частных дворов, где проживают мирные граждане, в качестве места размещения военной техники и личного состава для организации огневых позиций.

Напомним, в ISW проинформировали, что на западе Запорожской области заметно увеличились потери ВС РФ. Аналитики предположили, что страна-агрессор могла столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые можно было бы перебросить на это направление.

Командир 3 штурмовой бригады майор Максим Жорин заявил, что закрепление на линии Андреевка-Клещиевка — это лишь отправная точка для дальнейшего окружения Бахмута. По его словам, эта опорная линия "очень важна" для реализации планов Украины.