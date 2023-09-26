"Россия попала": Украина перенесла ракетное производство за пределы страны, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, успешность украинской ракетной программы подтверждается тем, что Силы обороны умело поражают военные объекты ВС РФ глубоко в тылу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что некоторые производства в рамках украинской ракетной программы пришлось передислоцировать за пределы страны. Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию АВС.

"Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Я могу вам сказать, что, к сожалению, Россия попала в место, где были собраны эти ракеты. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны", — заявил секретарь СНБО.

На данный момент об украинской ракетной программе известно немного, однако об ее эффективности можно уже судить по результатам спецопераций, во время которых Украина продемонстрировала способность поражать военные объекты противника вдали от государственных границ.

"Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешны, реализация эффективна. "Севастополь ждет, Камчатка ждет, Кронштадт ждет…", — написал Данилов в социальной сети X (ранее Twitter), комментируя видео, на котором видно запуск новой неизвестной ракеты.

Кроме того, Алексей Данилов заверил в интервью испанской газете, что украинские войска не будут использовать дальнобойные ATACMS для ударов по территории России. И подчеркнул, как писал Фокус, что эти ракеты будут применяться исключительно для защиты территории Украины.

Напомним, 25 сентября эксперт Фокуса заявил, что даже 100 ракет ATACMS помогут снизить боевой потенциал РФ. Главное — добиться начала поставок, а потом их количество будет лишь расти. Стабильность обеспечения ВС РФ со временем снизится.