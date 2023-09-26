"Только регистрируем": Сальдо "пригласил" в военкоматы владельцев российских паспортов

Представитель оккупационной власти успокоил мужчин с Херсонщины, которые взяли в руки паспорт РФ. По его словам, их запишут в список, но мобилизовать в ВС России пока не будут.

Летом СМИ опубликовали проект приказа главы оккупационной власти на Херсонщине Владимира Сальдо. В документе говорилось о том, что в конце сентября должны начаться мобилизационные мероприятия в ряды ВС РФ. Между тем президент России Владимир Путин обнародовал заявление в первые недели осени. В нем глава Кремля заявил, что мобилизации не будет, потому что "достаточный поток добровольцев". Однако 26 сентября Сальдо обратился к жителям оккупированных территорий, в котором рекомендовал владельцам паспортов РФ сходить в военкомат. Об этом он написал в Telegram-канале.

Сальдо указал, что граждане, которые пришли за российскими паспортами, одновременно получают направление в военные комиссариаты. После этого они должны прибыть в комиссариат, где их внесут в реестр "новых военнообязанных граждан РФ".

Глава оккупационной администрации заверил, что визит в комиссариат не означает призыва на военную службу. По словам чиновника, на территории оккупированных территорий якобы не планируют частичную мобилизацию.

Сообщение Владимира Сальда о мобилизации (от 26 сентября 2023 года) Фото: Скриншот

Отметим, на странице главы оккупационной власти в Запорожской области Евгения Балицкого пока нет сообщений о визите новых российских граждан в комиссариат. Его крайнее сообщение в Telegram — радость по поводу получения звания "гвардейской" для 58 армии РС РФ, которая воюет на юге.

Мобилизация в РФ: детали

Президент Путин во время одного из осенних обращений заявил, что в России наблюдается достаточный поток добровольцев, которые заключают контракт, чтобы воевать в Украине. Эксперты объяснили причину подобных высказываний: уверены, что Кремль боится общественного возмущения.

Между тем аналитики исследовали статистику количества россиян, погибших на войне, и уровня безработицы. Заметили, что есть зависимость между ростом количества погибших и уменьшением уровня безработицы. Особая ситуация — в Республике Тува. На территории проживания тувинцев в течение года количество безработных уменьшилось вдвое, при этом количество погибших — наибольшее среди национальных республик РФ.

Напоминаем, 11 сентября Генштаб ВСУ опубликовал прогнозы по мобилизации в России. Украинское командование ожидает призыва 700 тысяч россиян, которые будут воевать против Сил обороны. Эксперт объяснил, как Украина ответит на подобные действия Кремля.