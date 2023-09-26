Воинский учет женщин-медиков в Украине: что изменится с 1 октября

Уже с 1 октября все украинки, которые имеют образование или работают в медицинской и фармацевтической сферах, должны встать на воинский учет. В Минздраве рассказали о том, сколько на это дается времени и как изменения повлияют на трудоустройство или выезд за границу.

Украинок, которые являются медиками и фармацевтами, обеспокоили заявления об обязательном воинском учете с 1 октября. В Министерстве здравоохранения Украины 26 сентября ответили на популярные вопросы об изменениях.

В Минздраве подчеркнули, что все женщины в возрасте 18-60 лет, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, уже должны состоять на учете. Также это касается гражданок, которые работают по соответствующим специальностям (врач, стоматолог, акушерка, медсестра, фармацевт и провизор, научный сотрудник, руководитель подразделений в здравоохранении и т. д.).

"Эта норма не новая и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже находятся на воинском учете", — отметили в министерстве.

С января этого года на воинский учет также ставят женщин, получивших образование в медицинской и фармацевтической сферах. Заведения подают списки выпускниц в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) за два месяца до завершения обучения.

Что изменится с 1 октября?

С 1 октября всех женщин, которые являются медиками и фармацевтами, но по определенным причинам не состояли на воинском учете, заставят на него встать.

"Постановка на воинский учет не равна мобилизации. Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве", — отметили в Минздраве.

На то, чтобы встать на учет, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием будут иметь три года. То есть сделать это необходимо до 31 декабря 2026 года.

Как это повлияет на трудоустройство?

В течение этих трех лет женщины смогут работать в медицинской и фармацевтической сферах без предоставления военного билета. Однако при приеме украинок на работу их будут предупреждать, что работодатель должен сообщить о них в ТЦК.

После этого гражданкам нужно будет самостоятельно явиться в военкомат и встать на учет.

Можно ли будет выезжать за границу?

Женщины-медики и женщины-фармацевты не имеют ограничений на выезд за границу. В этом вопросе с 1 октября ничего не изменится.

"Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу в независимости от того, стоит она на воинском учете или нет", — заверили в министерстве.

Сейчас ограничены в выезде из Украины только женщины, которые являются госслужащими или должностными лицами определенных категорий.

Напомним, для женщин, которые имеют родственную с военной специальность, но не медицинскую или фармацевтическую, постановка на учет является добровольной.

21 марта в Минобороны объяснили, что женщины оказываются на передовой только по своему согласию, и медики не являются исключением. В министерстве заверили, что цель рассылки повесток — сверка данных.