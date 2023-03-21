В Минобороны объяснили, когда женщин могут вызвать в военкомат по повестке

По словам замминистра Анны Маляр, все женщины, независимо от их учетной специальности, могут оказаться на передовой только по согласию. Такая же норма распространяется на медиков, для которых предусмотрен обязательный воинский учет.

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Замглавы Минобороны Анна Маляр рассказала, что противник проводит информационные операции, которые касаются воинского учета для женщин, с целью попытаться сорвать мобилизацию и дискредитировать поставки оружия в Украину. Об этом чиновница сообщила 21 марта в эфире телемарафона.

Женщины оказываются на передовой только по своему согласию, это же касается и медиков, которые состоят на обязательном воинском учете.

"Повторяю, не мобилизуют у нас женщины без их согласия", — подчеркнула Маляр.

Она также отметила, что повестки рассылают женщинам только для того, чтобы сверить данные.

По словам Маляр, тема мобилизации женщин излишне часто освещается в прессе. Вместе с тем она уточнила, что в Украине на передовой находится до 5 тысяч женщин, но все они — по личному согласию, даже медики, обязательное присутствие которых на воинском учете предусмотрено законодательством.

Представительница Минобороны отмечает, что фейки или вымышленные истории, которые стали появляться в последнее время, распространяются искусственно с тем, чтобы активизировать эту информацию.

Мобилизация женщин в Украине

До 2026 года в Украине предусмотрена добровольная мобилизация женщин, при этом нет обязательной постановки на учет, независимо от специальности.

Однако начиная с 2026 года у женщин-медиков без постановки на воинский учет не будет возможности официального трудоустройства.

Напомним, что в РФ проводится скрытая мобилизация: ежемесячно вербуют от 20 тысяч человек. Об этом 21 марта рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Ранее Фокус сообщал, что 20 марта секретарь СНБО Алексей Данилов развеял некоторые слухи относительно мобилизации. По его словам, мобилизация прошлого года и текущая почти не отличаются, а информация о том, что "кто хотел, тот уже на фронте", не совсем верная.