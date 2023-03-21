У Міноборони пояснили, коли жінок можуть викликати у військкомат за повісткою

За словами заступника міністра Ганни Маляр, усі жінки, незалежно від їхньої облікової спеціальності, можуть опинитися на передовій лише за згодою. Така сама норма поширюється на медиків, котрим передбачено обов'язковий воєнний облік.

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Заступник голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, що противник проводить інформаційні операції, що стосуються воєнного обліку для жінок, з метою спробувати зірвати мобілізацію та дискредитувати постачання зброї в Україну. Про це повідомила 21 березня в ефірі телемарафону.

Жінки опиняються на передовій лише за своєю згодою, це стосується і медиків, які перебувають на обов'язковому воєнному обліку.

"Повторюю, не мобілізують у нас жінок без їхньої згоди", — наголосила Маляр.

Вона також зазначила, що повістки розсилають жінкам лише для того, щоб звірити дані.

За словами Маляр, тема мобілізації жінок надміру часто висвітлюється в пресі. Водночас вона уточнила, що в Україні на передовій перебуває до 5 тисяч жінок, але всі вони за особистою згодою навіть медики, обов'язкова присутність яких на воєнному обліку передбачена законодавством.

Представниця Міноборони зазначає, що фейки або вигадані історії, які почали з'являтися останнім часом, поширюються штучно для того, щоб активізувати цю інформацію.

Мобілізація жінок в Україні

До 2026 року в Україні передбачено добровільну мобілізацію жінок, при цьому немає обов'язкової постановки на облік, незалежно від спеціальності.

Однак, починаючи з 2026 року, у жінок-медиків без постановки на воєнний облік не буде можливості офіційного працевлаштування.

Нагадаємо, що в РФ проводиться прихована мобілізація: щомісяця вербують від 20 тисяч людей. Про це 21 березня розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Раніше Фокус повідомляв, що 20 березня секретар РНБО Олексій Данілов розвіяв деякі чутки щодо мобілізації. За його словами, мобілізація минулого і поточна майже не відрізняються, а інформація про те, що "хто хотів, той уже на фронті", не зовсім вірна.