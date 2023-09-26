Платил спецагентам ГРУ: в Британии подозревают в шпионаже экс-руководителя Wirecard Яна Марсалека

Ян Марсалек причастен к банкротству компании Wirecard, которая потеряла почти 2 млрд евро. После разоблачения мужчина срочной уехал из Германии и перебрался в Россию.

В 2020 году немецкая компания Wirecard, которая занималась предоставлением финансовых услуг, сообщила о банкротстве. Полиция ФРГ объявила в розыск одного из руководителей компании — Яна Марсалека. Через три года после банкротства британские следователи заподозрили, что мужчина может быть российским шпионом, действиями которого руководило ГРУ Минобороны РФ. Выяснилось, что он мог финансировать сеть спецагентов в Соединенном Королевстве. О ситуации пишет издание Spiegel.

Издание указывает, что в Лондоне обнародовали судебные документы по делу Марласлека и так называемых "болгарских шпионов". В документах приведены доказательства того, что мужчина с 30 сентября 2020 года по 8 февраля 2023 года был причастен к сбору информации в пользу врага. Предполагают, что его деятельность могла навредить безопасности государства.

В августе 2023 года в Британии задержали трех граждан, которые некоторое время проживали в Болгарии, напомнили в Spiegel. Правоохранители подозревают, что они были агентами ГРУ Минобороны РФ. В Spiegel объясняют, как именно Марсалек может быть причастен к делу.

Ян Марласек из Wirecard: детали дела

Марсалек — исполнительный директор компании по предоставлению финансовых услуг Wirecard. В 2020 году компания объявила о банкротстве и о потере 1,9 млрд евро. Следствие выяснило, что руководители компании намеренно завышали стоимость акций и этим полностью разрушили ее финансовое положение. Генеральный директор Маркус Брану был арестован, а Марсалек успел сбежать.

Ян Марласек из Wirecard Фото: AFP

Три года правоохранители пытались задержать директора-беглеца. Тем временем в Британии спецслужба MI5 занималась расследованием деятельности российской шпионской сети, говорится в статье. Выяснили, что подозреваемые — экс-граждане Болгарии — выдавали себя за журналистов ряда изданий, в частности Discovery Channel и National Geographic. Кроме фальшивых "прескарт", во время обыска обнаружили 19 поддельных документов. Среди них — удостоверение личности, которые использовали для открытия счетов в банках.

Детали деятельности подозреваемых в шпионаже не приводятся. Лишь указано, что у одного из них обнаружили оборудование для наблюдения. Кроме того, утверждают, что задержанные могут быть причастны к убийству и похищению людей. Также называют имена — Орлин Русев (45 лет), Бизер Джамбазов (41 год) и Катрин Иванова (31 год).

Орлин Русев (45 лет), Бизер Джамбазов (41 год) и Катрин Иванова (31 год) Фото: BBC

Главой этой группы был Орлин Русев — владелец IT-компании, которая специализировалась на слежке. Именно через него следователи вышли на Яна Марсалека, пишет издание. Примечательно, что мужчина сотрудничал со шпионской сетью и до, и после того, как была разоблачена сделка в Wirecard. В частности, Русев предоставил ему специальные мобильные телефоны и другие особые "ноу-хау", говорится в статье.

Целью шпионов была слежка за людьми, которые выступали противниками режима президента России Владимира Путина, подозревают британские следователи. Деталей о роли Марсалека нет, лишь предполагают, что он мог финансировать деятельность спецагентов Кремля.

Западные и российские оппозиционные СМИ выяснили, что Марсалек получил российский паспорт и около 60 раз приезжал в Россию. Также есть информация, якобы когда он бежал, то его тайно вывезли самолетом в Минск. Кроме того, в 2022 году беглец проживал в Москве под охраной ФСБ.

Напоминаем, 19 июля польские спецслужбы разоблачили группу российских спецагентов. Выяснили, что группа состояла из 15 человек, которые должны были совершать диверсии на железной дороге. Кроме того месяцем ранее, в июне, издание Bild предположило, что Кремль готовится переправить в Германию новую шпионскую сеть. Их задачей может быть слежка за военными объектами.