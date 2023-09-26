"Успели до санкций": швейцарская компания Glencore ввезла тонны российской меди в ЕС, — СМИ

В январе 2023 года втрое вырос импорт российской меди в Италию. В течение двух военных лет эта страна существенно нарастила торговлю с Турцией, выполняющая роль посредника для сырья из РФ.

Швейцарская компания Glencore, которая торгует металлами и нефтью, сумела ввезти в Италию тысячи тонн российской меди. При этом маршрут пролегал через Турцию, что могло ввести в заблуждение наблюдателей. В частности, наблюдатели могли предположить, что медь поступает не из подсанкционной страны. Таким образом сырьевой трейдер попытался обойти санкции, которые США, ЕС и другие партнеры Украины наложили на Россию. О сделке Glencore написало издание The Financial Times.

Издание утверждает, что имеет документы и фотографии, подтверждающие действия Glencore. В частности указывает, что в июле 2023 года швейцарская компания ввезла в Италию через Турцию пять тысяч тонн российской меди. Листовую медь приобрели в российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и перевезли в порт Ливорно.

На УГМК (ОАО "Уральская горно-металлургическая компания") пока не наложены прямые санкции США, ЕС, Великобритании, Украины и т.д., напомнили в FT. Однако руководители этой компании есть в санкционных списках. Отметим, поиск на сайте НАПК показал минимум двух таких лиц: генерального директора Андрея Козицына (санкции ЕС, Канады, Швейцарии, Украины) и заместителя генерального директора Игоря Кудряшкина (только Украины).

Именно в июле ужесточили санкции США, пишет FT. Однако соглашение о поставках меди удалось провернуть до того, как их ввели. Также привлекается внимание к еще одной проблеме, связанной с описанной ситуацией. В частности, речь идет об обходе санкций путем привлечения третьих стран. Например, российскую продукцию активно провозят через Турцию и Арабские Эмираты. В таких случаях Россия в документах уже не фигурирует.

Санкции против РФ: детали

FT выяснило, каким образом россиянам и швейцарцам удалось провернуть схему обхода санкций.

Российскую медь вроде бы купила арабская компания Haldivor Energy — на вполне законных основаниях. Далее уже эта компания продала медь итальянской компании Carlo Colombo. Продукция между тем спокойно добралась до Турции, которую использовали как перевалочную базу.

Собеседник издания — неназванное высокопоставленное лицо из сырьевой компании — пояснил, что из РФ продолжает плотным потоком идет сырье для металлургии.

"У нас есть Турция как плацдарм для российского цинка и меди и, в меньшей степени, алюминия. Страна создала точку перевалки", — сказал трейдер.

Инфографика FT наглядно демонстрирует, что Турция действительно выполняет важную роль спасителя российских производителей. В частности, на первом графике видно, как существенно в 2023 году вырос импорт товаров из России и ее стран-сателлитов. В частности, в январе 2023 года втрое вырос импорт меди и составил 159 тыс. тонн. На втором графике можно увидеть существенную активизацию торговли со странами ЕС: особенно вперед вырвалась Италия.

Импорт в Турцию Экспорт из Турции

Издание обратилось за комментариями в Министерство энергетики Турции и в арабскую компанию — комментариев не получило. Между тем компания Glencore продолжает сотрудничать с несколькими российскими компаниями: например, покупает алюминий у одного из крупнейших производителей — у компании"Русал" из РФ.

Напоминаем, в РФ придумали еще один способ обойти санкции партнеров Украины. Для этого решили расконсервировать терминал в Керчи: отсюда корабли со сжиженным газом отправляются в Турцию. Тем временем США ввели новые ограничения для компаний, связанных с Кремлем. Согласно обнародованным заявлениям американских чиновников, санкции коснутся российских производителей титана.