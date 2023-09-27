Мобилизация в Украине: как мужчин в октябре будут наказывать за нарушение воинского учета

За непостановку на воинский учет можно получить штраф до 3500 гривен, а за несвоевременное уведомление ТЦК о смене места жительства можно получить штраф до 5100 гривен.

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним и всеобщая мобилизация. В связи с этим военнообязанные лица обязаны сообщать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об изменении своих персональных данных, в том числе места жительства. Об этом агентству "РБК-Украина" рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

Штрафы за несвоевременное уведомление

Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за несвоевременное уведомление ТЦК и СП об изменении учетных данных призывника, военнообязанного или резервиста предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

Штрафы за непостановку на воинский учет

Также предусмотрено наказание за непостановку на воинский учет. В этом случае штраф может составить от 1600 до 3500 гривен.

Штрафы для работодателей

Работодатели также несут ответственность за своевременное уведомление ТЦК и СП об изменении учетных данных своих работников. В случае нарушения этой нормы предусмотрен штраф в размере от 5100 до 8500 гривен.

Какие документы нужно предоставить в ТЦК и СП

Чтобы обновить свои учетные данные, необходимо предоставить в ТЦК и СП следующие документы:

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение военнообязанного);

место жительства и местонахождение;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях;

сведения о семейном положении лица и членов его семьи;

сведения о занятости (место работы);

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья;

документы, предоставляющие право на отсрочку, если таковые имеются;

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости.

Когда нужно уведомить ТЦК и СП

Об изменении персональных данных следует сообщить в ТЦК и СП в течение семи дней.

Напоминаем, военкомы уточнили, разрешено ли работникам военкоматов вручать повестки в транспорте.

Также сообщалось, что некоторые военнообязанные мужчины могут выехать за границу во время войны. Речь идет о гражданах, которые были исключены из воинского учета.