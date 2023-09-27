Мобилизация в Украине: могут ли задержать за отказ получать повестку

Адвокат советует жаловаться в различные органы, если происходит задержание вне правовых методов. В частности, можно обратиться в ГБР или полицию.

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут задержать военнообязанных, однако для этого есть условие. Об этом сообщил адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что представители военкоматов могут задержать людей, если возникло определенное правонарушение. Кроме этого, это можно делать только с полицией. Однако военнообязанного не могут задержать, если тот отказывается от получения повестки и ведет себя нервно или агрессивно.

По словам адвоката, также существуют так называемые уполномоченные лица или патрули, в состав которых входят представители Нацполиции, военные Нацгвардии. Их должен назначить комендант.

"Комендант должен издать приказ или другие распорядительные документы, где должно быть указано, что именно могут делать эти лица. Есть два отдельных постановления, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения. Это касается и работы на блокпостах, и осмотра жилья и служебных помещений, и осмотра вещей лица", — сказал Антон Маринич.

Он отметил, что при задержании вне правовых методов, стоит жаловаться в несколько органов одновременно. В частности, на действия представителей полиции нужно жаловаться в Государственное бюро расследований (ГБР). В соответствии с тем, это представители только ТЦК, или ТЦК с полицией одновременно, можно обратиться в полицию.

"В случае если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, стоит жаловаться в различные органы", — добавил Маринич.

Напомним, некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку от призыва на военную службу во время войны. Этим правом можно воспользоваться еще до того, как человек становится военнослужащим.

Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич отметил, что в Украине нет ограничений относительно того, сколько членов одной семьи могут мобилизовать во время войны. Однако в украинском законодательстве есть пункт с исключениями.