"Качество будет падать": в ВМС подсчитали, сколько иностранных деталей содержат ракеты РФ

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, российские ракеты включают в себя от 30 до 50 деталей иностранного происхождения. Но в связи с санкциями оккупанты заменяют их аналогами собственного производства.

Ракеты, находящиеся во вражеском арсенале, содержат в себе от 30 до 50 компонентов, импортированных из-за границы. Вероятно, производство этих ракет увеличится, если Россия сможет избежать действия санкций. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга.

Согласно его заявлению, Россия вынуждена заменять импортные компоненты в ракетах отечественными аналогами, однако они не обладают высокой надежностью.

По словам Плетенчука, в ракетах, произведенных в России, присутствуют от 30 до 50 компонентов, произведенных за границей. Однако в настоящее время оккупанты заменяют их местными аналогами.

Подобная ситуация также наблюдалась и во флоте РФ. Например, при строительстве серии "Адмиралтейских" кораблей, состоящей из 12 единиц, изначально использовались немецкие двигатели.

"После начала войны против Украины в 2014 году в России начали ставить уже китайские двигатели. Пока у них в планах закончить эту серию уже с российскими двигателями. Можно представить, насколько будет падать качество и надежность этих изделий, поскольку Россия остается отсталой страной в технологическом плане", – отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что на данный момент главным видом вооружения России являются ракеты, которые могут быть запущены как с кораблей, так и с подводных лодок.

В Черном море почти всегда присутствуют три ракетоносителя. Остальные корабли Черноморского флота часто скрываются в бухтах или находят укрытие за пределами видимости от Крыма, считая, что они более или менее защищены благодаря наличию береговых укреплений и систем ПВО.

Напомним, что Украина имеет в распоряжении ракеты Storm Shadow из Великобритании и Франции, а также новую версию ракет "Нептун" класса "земля-земля". Несмотря на это, Киев хочет создать свои аналоги российских ракет "Калибр" и Х-101