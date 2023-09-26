Украина хочет построить свой аналог российских ракет "Калибр" и Х-101, — The Economist

По словам журналистов, Украина заинтересована в атаках по оккупированному Крыму. Такие операции следует воспринимать как вспомогательные для более важных усилий.

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Украина имеет в распоряжении ракеты Storm Shadow из Великобритании и Франции, а также новую версию ракет "Нептун" класса "земля-земля". Несмотря на это, Киев хочет создать свои аналоги российских ракет "Калибр" и Х-101. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на собственные военные источники.

По словам журналистов, крылатые ракеты пока находятся на стадии разработки.

"Нам нужен аналог российских "Калибров" и Х-101", — сказал источник, отметив, что у такого оружия высокая скорость и хорошая маневренность, что затрудняет его перехват силами ПВО.

В первую очередь, как сообщается, Украина заинтересована в атаках по оккупированному Крыму. Такие операции следует воспринимать как вспомогательные для более важных усилий. В первую очередь речь идет, конечно же, о наземном контрнаступлении ВСУ в Запорожской области. По словам источников, любой успех Сил обороны в деградации авиации ВС РФ или логистики противника — подрывает российские войска, так как они снабжаются с захваченного в 2014 году полуострова.

По словам капитана ВМСУ Андрея Рыженко, кампания по созданию неустойчивого состояния в Крыму будет продолжаться вплоть до зимы.

"Мы будем продолжать искать слабые места России и продолжать ухудшать российскую оборону и логистику", — сказал он.

Также издание отметило, что Украина пытается лишить РФ монополии в Черном море и восстановить контроль над морскими путями. Она уничтожает российские военные корабли везде, где только может, а остальные оттесняет на такое расстояние, которое максимально затрудняет нанесение ударов по портам, городам и новому морскому коридору.

Сообщается, что Украина значительно улучшила соотношение военно-морских сил в Черном море с РФ в свою пользу. Так, в начале полномасштабной войны это соотношение находилось на уровне 12:1, а сегодня счет составляет 4:1. Однако Москва до сих пор доминирует.

Напомним, что британская разведка сообщила, что удары ВСУ по Черноморскому флоту подрывают стратегическую мощь Кремля в регионе. В британском Минобороны полагают, что из-за мощных ударов украинских сил Черноморский флот получил хоть и серьезный, но все же локальный физический ущерб. Поэтому Россия сохраняет способность атаковать крылатыми ракетами из акватории Черного моря.