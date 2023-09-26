Україна хоче побудувати свій аналог російських ракет "Калібр" і Х-101, — The Economist

За словами журналістів, Україна зацікавлена в атаках по окупованому Криму. Такі операції слід сприймати як допоміжні для більш важливих зусиль.

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Україна має в розпорядженні ракети Storm Shadow з Великої Британії та Франції, а також нову версію ракет "Нептун" класу "земля-земля". Незважаючи на це, Київ хоче створити свої аналоги російських ракет "Калібр" і Х-101. Про це пише видання The Economist з посиланням на власні військові джерела.

За словами журналістів, крилаті ракети поки що перебувають на стадії розробки.

"Нам потрібен аналог російських "Калібрів" і Х-101", — сказало джерело, зазначивши, що у такої зброї висока швидкість і хороша маневреність, що ускладнює її перехоплення силами ППО.

Насамперед, як повідомляється, Україна зацікавлена в атаках по окупованому Криму. Такі операції слід сприймати як допоміжні для більш важливих зусиль. Насамперед ідеться, звичайно ж, про наземний контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області. За словами джерел, будь-який успіх Сил оборони в деградації авіації ЗС РФ або логістики супротивника — підриває російські війська, адже вони забезпечуються із захопленого 2014 року півострова.

За словами капітана ВМСУ Андрія Риженка, кампанія зі створення нестійкого стану в Криму триватиме аж до зими.

"Ми продовжуватимемо шукати слабкі місця Росії і продовжуватимемо погіршувати російську оборону і логістику", — сказав він.

Також видання зазначило, що Україна намагається позбавити РФ монополії в Чорному морі та відновити контроль над морськими шляхами. Вона знищує російські військові кораблі скрізь, де тільки може, а решту відтісняє на таку відстань, яка максимально ускладнює нанесення ударів по портах, містах і новому морському коридору.

Повідомляється, що Україна значно поліпшила співвідношення військово-морських сил у Чорному морі з РФ на свою користь. Так, на початку повномасштабної війни це співвідношення перебувало на рівні 12:1, а сьогодні рахунок становить 4:1. Однак Москва досі домінує.

Нагадаємо, що британська розвідка повідомила, що удари ЗСУ по Чорноморському флоту підривають стратегічну міць Кремля в регіоні. У британському Міноборони вважають, що через потужні удари українських сил Чорноморський флот зазнав хоч і серйозної, але все ж локальної фізичної шкоди. Тому Росія зберігає здатність атакувати крилатими ракетами з акваторії Чорного моря.