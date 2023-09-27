РФ впервые задействовала на фронте подразделения новой 25-й армии, — разведка Британии (фото)

Формирование 25-й общевойсковой армии России, вероятно, будет развернуто вдоль линии фронта, но аналитики сомневаются, что в ближайшее время ВС РФ смогут начать ранее анонсированное наступление.

Российская Федерация задействовала на фронте подразделения новой 25-й общевойсковой армии. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"С середины сентября 2023 года Россия, скорее всего, впервые ввела в действия элементы своей новой 25-й общевойсковой армии", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в конце августа новое формирование передислоцировали в Украину. Кроме этого, в британской разведке рассказали, что в районе к западу от Северодонецка и Кременной Луганской области и вдоль границы между Донецкой и Луганской областями воюют два подразделения 25-й общевойсковой армии, 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

В Минобороны Британии сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия редко сохраняла свободную группировку армии, которая могла бы стать основой для нового наступления.

Добавили, формирование 25-й общевойсковой армии РФ, вероятно, будет развернуто вдоль линии фронта, однако в Минобороны Великобритании сомневаются, что в ближайшее время ВС РФ смогут начать ранее анонсированное наступление.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 25 сентября рассказали, что Россия пытается расширить свою армию. Для этого, ВС РФ формируют разведывательно-штурмовые бригады общевойсковых армий и новосформированных армейских корпусов.

Тогда же стало известно, что российский президент Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября. аналитики Института изучения войны заявили, что Кремль считает "большой победой на поле боя" процесс обороны российских военных. Кроме этого, они убеждены, что Россия хочет подорвать поддержку и доверие к ВСУ, в частности с помощью удержания оборонительных позиций, что может создать ощущение отсутствия успехов украинского контрнаступления.