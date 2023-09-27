"Не наблюдаем": после уничтожения штаба ЧФ РФ в Крыму корабли начали прятаться в море, — ВСУ

По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, среди российского руководства фиксируется определенный сумбур. Началось это после знакового ракетного удара по полуострову.

После того, как по зданию штаба Черноморского флота в оккупированном Севастополе был нанесен ракетный удар, наблюдается затишье военно-морской деятельности противника. Об этом заявила начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк для "Эспрессо" 27 сентября.

По ее словам, последние события немного изменили ситуацию и фиксируется определенный сумбур в российском руководстве. Связано это с тем, что использование ракетоносителей в Черном море было бессистемным и бессмысленным.

"Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива, без реализации задач. Наращивали присутствие кораблей, корректировали, заменяли друг друга, то есть демонстрировали готовность. Но все же были применены для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным", — заявила Наталья Гуменюк.

В результате, продолжила спикер Сил обороны юга, можно уже констатировать факт, что в Черном море наблюдается относительное затишье в военно-морской деятельности противника.

Российские корабли начали больше прятаться и выискивать безопасное место для базирования и пребывания в Черном море.

"А проведение учений, которые обязательны для поддержания боеспособности флота, мы не наблюдаем", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что Украина взялась за уничтожение Черноморского флота РФ и удар по штабу в Крыму стал тому подтверждением. По словам военного эксперта Ивана Киричевского, это только начало и в ближайшее время стоит ждать продолжения.