Военная помощь Литвы: ВМС Украины получили комплекты радиолокационного оборудования

В Минобороны Литвы отметили, что оборудование предназначено для обеспечения морского наблюдения и поможет лучше оценивать ситуацию на море.

Министерство национальной обороны Литвы продолжает оказывать военную поддержку Украине. Как сообщила 27 сентября пресс-служба Минобороны страны, ВМС Литвы передали Военно-морским силам Украины комплекты радиолокационного оборудования.

"Радарные установки предназначены для обеспечения морского наблюдения и развития возможностей восприятия морской среды. Данная техника была отправлена ​​исходя из потребностей и запроса ВМС Украины", — говорится в сообщении.

В этой связи министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил, что данное оборудование укрепит возможности украинских морских сил в плане морского наблюдения, а также поможет лучше оценивать ситуацию на море.

"Для Украины, опустошенной российской войной, эти радиолокационные устройства будут важны не только для защиты ее территориальных вод, но и для обеспечения безопасности ее граждан", — отметил он.

В публикации также сказано, что Литва не только предоставляет ВСУ необходимое военное оборудование, но и активно участвует в подготовке украинских бойцов, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, а также выделяет средства в международные фонды, которые оказывают помощь Украине.

"Литва уже разработала долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы новые 200 млн. Европейский пакет военной поддержки Украины", — подытожили в Минобороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября в ходе выступления перед американскими чиновниками и бизнесменами заявил, что военная помощь США помогла Украине выстоять, и теперь российский лидер вынужден "развлекать" делегацию из Северной Кореи и просить помощи у Ирана.