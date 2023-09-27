"Воины уничтожают россиян": командующий ВСУ заинтриговал "хорошими новостями" с фронта (видео)

Генерал Александр Тарнавский подкрепил свои слова видео с фронта, на котором FPV-дрон догоняет российскую БМП. В подразделении "Кобра" заявили, что попытка бегства ВС РФ была напрасной.

Бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский анонсировал "хорошие новости" с фронта. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 27 сентября.

"Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян", — написал он.

Также командующий опубликовал кадры с передовой, на которых украинский дрон "обезвреживает" технику ВС РФ. Видео было снято воинами из подразделения аэроразведки "Кобра" 75 батальона 102 бригады ТрО.

"Бойцы группы "Кобра" 75 батальона поразили вражескую БМП с помощью FPV-дрона. Напрасно пытался враг убежать — дрон оказался быстрее", — рассказали защитники.

Напомним, представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявлял, что там ВС РФ ежедневно теряют 6-10 артиллерийских систем. По его словам, "скоро будут хорошие новости".

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что российские оккупанты потеряли подступы к освобожденным Клещиевке и Андреевке. Он подчеркнул, что эти населенные пункты для врага "как чемодан без ручки, который и нести трудно, и бросить сложно".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как захватчики готовятся к продвижению ВСУ. По его словам, россияне возводят под городом дополнительные укрепления и завершают строительство нескольких мостов.