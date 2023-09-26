"Будут хорошие новости": россияне боятся прорыва обороны в Запорожской области, — спикер ВСУ

Спикер группировки войск "Таврия" Александр Штупун заявил, что россияне каждый день теряют 6-10 артиллерийских систем. Они боятся прорыва, а потому подтягивают резервы к Вербовому.

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Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления готовятся к дальнейшим действиям, создавая активные рубежи. ВС РФ пытаются восполнить потери в Запорожской области близ Вербового. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Штупуна, на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию. Так, украинские силы закрепляются на занятых рубежах, нанося российским оккупантам большие потери.

"В районе села Заветное Желание продолжается активная оборона ВСУ. Командиры на местах пытаются улучшать тактическое положение, ведется контрбатарейная борьба", — сказал спикер.

Он также отметил, что на Таврическом направлении россияне каждый день теряют от шести до десяти артиллерийских систем.

"В окрестностях Вербового Силы обороны готовятся к дальнейшим действиям, создавая оборонительные рубежи", — сказал Штупун.

По его словам, противник подтягивает резервы, потому что боится прорыва.

"Считаю, что скоро будут хорошие новости", — резюмировал спикер.

Александр Штупун о контрнаступлении ВСУ

Также напомним, что 26 сентября бригада ВСУ показала эффектное видео работы танкистов. Украинские танкисты тренируются на полигонах, а затем применяют навыки против российских захватчиков на фронте, приближая победу Украины.

Кроме того, в генштабе ВСУ сообщали, что россияне прикрываются гражданскими на Мелитопольском направлении. По данным Генерального штаба, захватчики используют частные дворы, где проживают местные, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава.