Сбросили авиабомбы на гражданских: ВС РФ повторно атаковали Берислав (фото)

В результате вражеских авиаударов никто из жителей не пострадал. Повреждения получили здание больницы и хозяйственные постройки.

В среду 27 сентября Вооруженные силы Российской Федерации сбросили четыре управляемые авиабомбы на Берислав в Херсонской области. Об этом сообщили в Херсонской областной военные администрации в Telegram.

"На дома людей враг сбросил 4 управляемые авиабомбы", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в результате вражеских ударов было повреждено здание больницы и хозяйственные постройки. Никто из людей не пострадал.

В Херсонской ОВА показали последствия российского удара армии РФ по Бериславу.

"Это не декорации к очередному боевику. Это реальность, в которой ежедневно живет Херсонщина", — заявили в ОВА.

Кроме этого, председатель Херсонской ОГА Александр Продукин заявил, что около 5:00 российская армия ударила вблизи Николаевки Бериславского района. Также за прошедшие сутки 26 сентября враг совершил по региону 119 обстрелов, выпустил 557 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. В частности, состоялись два ракетных удара.

В результате атак враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание учебных заведений, заводов, пенитенциарное учреждение в Херсоне и медицинское учреждение в Бериславе.

"Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения", — добавил Александр Продукин.

По сообщению председателя Бериславской РГА Владимира Литвинова, в течение 26 сентября ВС РФ нанесли авиационные удары по городу Берислав, селах Николаевка, Ольговка, Бургунка и Львову. Из-за вражеской атаки повреждено здание больницы, многоквартирные дома, жилые дома, хозяйственные постройки, также загорелось неработающее кафе.

Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в результате минометных и артиллерийских обстрелов по селам Ольговка, Качкаровка и Дудчаны.

Напомним, 26 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, враг атаковал баллистикой.

22 сентября стало известно, что на острове Змеиный журналисты съемочной группы "ТСН" попали под обстрел. Во время воздушной тревоги враг нанес удары управляемыми авиационными бомбами.