Фронтовое дефиле: оккупанты переодеваются в гражданское и убегают с передовой, — мэр Мелитополя

Российские военные пытаются задержать дезертиров, а в оккупированных городах устраивают драки между собой.

На Запорожском направлении у российских военных стремительно снижается мотивация: и они убегают с передовой, даже переодеваясь в гражданскую одежду. Об этом 27 сентября сообщил в собственном телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Каждый удачный выстрел ВСУ уменьшает мотивацию оккупантов на Запорожском направлении", — подчеркнул Федоров.

Он отметил, что российские оккупанты прибегают к мерам по поимке дезертиров, для чего проверяют практически каждую машину, которая едет из города, обыскивают дома, где жили российские военные.

Кроме того, Федоров сообщил, что между российскими захватчиками вспыхивают конфликты, и довольно часто на этнической почве.

"В Токмаке "военная полиция избила "участников СВО" осетина и кабардинца с лозунгами "Россия для русских", — добавляет мэр.

По информации Федорова, для усиления мотивации своей армии, представляющей собой пушечное "мясо", диктатор Путин даже присвоил 58-й армии, которая как раз воюет на Запорожском направлении, наименование "гвардейская".

"Однако это точно не поможет россиянам победить. Будут бежать с почетным званием", — уверяет мэр.

Напомним, ранее в ISW проинформировали, что на западе Запорожской области заметно увеличились потери ВС РФ. Аналитики предположили, что страна-агрессор могла столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые можно было бы перебросить на это направление.

Кроме того, россияне пытаются на Мелитопольском направлении прикрываться мирными жителями как "живым щитом".

Тем не менее, как отмечает Фокус, ВСУ имеют успех на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.