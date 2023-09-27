Россияне знают и боятся: Украина может надавить на партнеров ради поставок Taurus, — эксперт

По словам руководителя Defense Express Сергея Згурца, чем быстрее Берлин проведет ревизию своего оружия, тем раньше эти ракеты попадут в руки ВСУ. Это плохая новость для противника.

Украина должна продолжить давить на западных партнеров, чтобы дальнобойные ракеты оказались на фронте. В частности, речь идет про немецкие Taurus и американские ATACMS, которые пугают россиян. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" 27 сентября.

По его словам, Киев должен четко объяснить своим партнерам, что он является участником контроля над ракетными технологиями, позволяющими нам получать системы вооружений дальностью до полутысячи километров.

"Это укладывается в максимальные возможности Taurus. Не 300 км, как должно технические ограничения ATACMS, а 500 км, как может лететь Taurus", — заявил Сергей Згурец.

Чем быстрее Бундесвер проведет ревизию своих ракет Taurus, как отметил директор Defense Express, тем быстрее они будут переданы Украине. Россияне что-то знают, масштабируют и могут испугаться.

"Если говорить об украинской ракете "Нептун" версии земля-земля, то она имеет дальность до 400 км, но с использованием дополнительных топливных баков эта ракета может действительно лететь на 1000 км", — добавил Сергей Згурец.

Напомним, 26 сентября в МИД Германии объяснили, почему не поставляют Украине дальнобойные ракеты Taurus. В первую очередь, как отметила глава МИД Анналена Бербок, речь идет о состоянии вооружения, которое ранее отправлялось в Украину. Часть их оружия оказалась нерабочей или устаревшей, поэтому нужна проверка дальнобойных ракет перед поставками.