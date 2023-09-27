По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, мировые СМИ могли бы обратить внимание на более достойные заголовки, вместо того, чтобы избегать общего редакционного нарратива и рассказывать об "усталости" Запада от Украины.

Мировые СМИ остаются скептически настроенными в отношении создания заслуженных заголовков в свете выдающихся достижений Вооруженных сил Украины. Вместо этого они продолжают внимание сосредотачивать на рассказах о предполагаемой "усталости" Запада от Украины. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что вместо того чтобы избегать общего редакционного нарратива и говорить об "усталости" Запада от Украины, мировые СМИ могли бы обратить внимание на более заслуженные заголовки, такие как, например:

"Украина разблокировала небо над Крымом";

"Российскому доминированию в Черном море, похоже, приходит конец с демилитаризацией Черноморского флота";

"ПТРК с кассетными боеголовками будут представлять значительную угрозу для российских войск на юге Украины";

"Уничтожение самолета на правительственном аэродроме под Москвой демонстрирует абсолютную беззащитность #России перед лицом боевиков".

Он добавил, что в настоящее время украинские защитники продолжают молотить российские войска, отстаивая демократию и свободу, возвращая безопасность и стабильность в наш мир.

"Оценивайте реальность адекватно… и верьте в Украину", — добавил советник главы Офиса президента.

Напомним, Михаил Подоляк назвал Россию "фабрикой понтов" и объяснил, почему западные эксперты часто ошибаются в своих прогнозах.

Ранее в Офисе президента заявили, что РФ стала проблемой для всего человечества и Запад должен обеспечить проигрыш Путина.