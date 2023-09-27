"Быстро заменили командиров": "вагнеровцы" возвращаются под Бахмут, — CNN

Украинские военные убеждены, что к такому решению Россию подтолкнула нехватка бойцов. По их словам, оккупанты собирают войско из жителей окрестных районов.

Российская ЧВК "Вагнер" вернулась на фронт в Бахмутский район. Об этом в комментарии CNN, опубликованном 27 сентября, рассказали украинские бойцы на передовой.

"Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда", — отметил военнослужащий с позывным "Грув".

Он убежден, что страна-агрессор вернула на фронт "вагнеровцев" из-за недостатка бойцов.

"[Россия] собрала войска из окрестных районов и привела их сюда. У них здесь не так много людей", — подчеркнул "Грув".

В СМИ отметили, что сейчас Украина сосредоточила силы на контрнаступлении на юге, поэтому в Донецкой области защитники имеют меньше западного вооружения. Однако, как указано в материале, на востоке воины "медленно, но уверенно отвоевали десятки квадратных километров". По словам военных, для таких результатов они вынуждены полагаться не на силы, а на ум.

"Мы постоянно меняем тактику. Это как бокс. Мы переходим к телу, а потом переходим к голове", — объяснил командир с позывным "Флинт".

Напомним, генерал ВСУ Александр Тарнавский сообщал, что "вагнеровцы" появляются "то тут, то там" и даже оставляют на передовой свои шевроны.

В то же время, по данным ГПСУ, в Беларуси сейчас остаются менее тысячи бойцов российской ЧВК. Несколько месяцев назад их количество там составляло примерно шесть тысяч человек.