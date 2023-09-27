Внутри ночного наступления под Бахмутом: CNN показал продвижение бойцов ВСУ

Сначала украинские военные забросали оккупантов с дрона, затем подключилась артиллерия, "Грады", минометы и бронетехника. Бойцы CODE 9.2 тщательно готовили наступательную операцию.

Украинские бойцы проводят наступательные действия не только днем, но и ночью. Журналисты CNN показали, как продвигаются Силы обороны под Бахмутом.

Силы обороны оснащены западными приборами ночного видения, беспилотники в небе также имеют БПЛА с оптикой, которая позволяет видеть ночью. Украинские военные из подразделения CODE 9.2 наступают посреди ночи в районе Бахмута.

"Мы будем бить по их первой линии, а наши ребята будут наступать на врага. Беспилотники видят ночью, как днем. Мы видим пехоту, мы бьем по технике, пушкам, по всему, что нам нужно уничтожить", — говорит один из операторов БПЛА "Грув".

Авторы добавляют, что "Грув" использует украинский гексакоптер Vampire, который приобретен правительством. Он оснащен тепловизором и может нести до 15 кг полезного груза. Во время операции военные уничтожили российский танк Т-90, несколько бронированных машин и другую технику.

Гексакоптер Vampire

Когда атака беспилотников набирала обороты, то другие подразделения включились: начала "насыпать" артиллерия кассетными боеприпасами. К ним подключились "грады" и минометы, а БМП идут на штурм российских позиций. Командир 9.2 "Флинт" говорит, что операцию тщательно готовились неделями.

Также "Грув" сообщил, что на фронт вернулись ЧВК "Вагнер".

"Да, вагнера тоже тет. Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда", — сказал военный.

Напомним, 28 сентября СМИ писали, что Владимир Зеленский намекал на деоккупацию Бахмута и двух других населенных пунктов.

26 сентября в Генштабе сообщили, что две сотни раненых оккупантов привезли в больницу в Первомайске.