Мобилизация на ВОТ: украинских мужчин заставляют становиться на учет в Херсонской области, — ЦНС

Оккупанты вручают повестки украинским мужчинам сразу после получения ими паспортов Российской Федерации. Гауляйтеры уверяют, что постановка на воинский учет — якобы плановое мероприятие.

На временно оккупированной территории Херсонской области враг мобилизует украинцев в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Враг продолжает мероприятия для проведения мобилизации на временно оккупированных территориях юга Украины", — говорилось в сообщении.

Отметили, что украинским мужчинам, которые получают российский паспорт, полицаи сразу вручают повестки в военные комиссариаты для дальнейшей постановки на воинский учет.

В Центре отметили, что по словам гауляйтеров, это якобы плановые мероприятия, однако ранее они уверяли, что на временно оккупированных территориях не будет введен воинский учет.

"Да и вопрос, зачем вести воинский учет, если не планируется призыв, остается риторическим", — прокомментировали в подполье.

В ЦНС добавили, что ранее РФ сформировала систему военкоматов на юге, в нее вошли кадровые военные ВС РФ, которые сейчас совершают международное преступление, вербуют и готовят к мобилизации жителей временно оккупированных территорий.

Мобилизация на временно оккупированных территориях: что известно

26 сентября глава оккупационной власти на Херсонщине Владимир Сальдо обратился к жителям ВОТ и порекомендовал тем, кто получил российский паспорт, сходить в военкоматы. В частности, таких граждан внесут в реестр "новых военнообязанных граждан РФ".

В тот же день городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты проводят новую волну массовой мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области. Оккупационные власти заставляет жителей Запорожской области заключать контракты с ВС РФ.

24 сентября в украинском подполье сообщили, что в Донецкой области в ряды ВС РФ призвали около 250 украинских мужчин. В частности, во время так называемых "мобилизационных мероприятий" оккупанты выдают предприятиям "мобилизационные планы", в которых указывают количество людей, которых необходимо призвать.

30 августа первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что враг не смог организовать массовую мобилизацию в регионе из-за сопротивления населения. Кроме этого, он считает, что оккупанты чувствуют настроения населения, а потому боятся давать им оружие.

26 августа стало известно, что на временно оккупированных территориях Донецкой области большая часть промышленных предприятий приостановили свою деятельность из-за обострения экономической ситуации. Одной из причин социально-экономического напряжения является мобилизация большинства работников.

Напомним, 19 марта в росСМИ сообщили, что в Москве правоохранители разыскивают граждан, которые не стоят на воинском учете. В первую очередь речь идет о тех, кто недавно получил российский паспорт.