"Серьезный улов": атмосфера среди оккупантов в Крыму тревожная и это продолжится, — ГУР

По словам представителя украинской разведки Андрея Черняка, активный сезон взрывов на полуострове является частью ослабления РФ и контрнаступления. У противника остался лишь вариант сдаться добровольно.

Атмосфера российских захватчиков на территории временно оккупированного Крымского полуострова становится все более удручающей. В особенности это заметно после удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Черняк, передает информагентство "Захисник" 27 сентября.

По его словам, активизация мероприятий, которые направлены на ослабление режима Кремля и освобождения Крыма от российской агрессии продолжается.

"Крабовая ловушка" обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб Черноморского флота РФ очень активно двигались автомобили скорой, пожарные и катафалки. Поэтому ситуация для оккупантов тревожная, и она такой будет оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они ни прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия", — заявил Андрей Черняк.

Украинской разведке известно обо всех действиях противника, в том числе и на полуострове. Для выполнения операций украинские военные используют разведывательные данные, которые удалось заполучить. Большинство из них успешны.

Единственный безопасный вариант для РФ, продолжает представитель ГУР, это полностью покинуть Крымский полуостров в ближайшее время и тем самым вернуть Украине контроль над территорией.

Отдельно была затронута тема регулярных взрывов не только в Крыму, но и на российской территории. Существует список военных объектов, которые необходимо уничтожить. Отсюда и появляются новости об уничтожении объектов российского ВПК. Это будет продолжаться, пока РФ не закончит войну.

"Пункт за пунктом в этом списке появляются отметки, которые свидетельствуют об эффективном поражении или необходимости нанесения повторных, более бодрых ударов", — добавил Андрей Черняк.

Напомним, 22 сентября начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал об уничтожении российских систем ПВО во временно оккупированном Крыму. По его словам, украинцы проделывают дыры в общей системе противовоздушной обороны противника, а также истощают запасы российских ракет ПВО.