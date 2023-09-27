Испания модернизирует свою ПВО с помощью ракет Mistral 3: какая эффективность ЗРК

Модернизация связана с тем, что Испания намерена адаптировать систем ПВО к новым возможностям версии Mistral 3, которая представляет собой более технологичный образец по сравнению с предыдущими версиями.

Совет министров Испании одобрил выделение почти 325 млн евро на модернизацию систем ПВО с помощью комплексов Mistral 3. Таким образом, Испания стала вторым крупным пользователем данных ЗРК после Франции. Об этом 26 сентября сообщили в испанской Defensa.

"Испанское правительство уже приобрело в мае 2021 года за 43,4 млн евро в общей сложности 91 ракету Mistral 3 со склада французских вооруженных сил вместе с сопутствующим оборудованием", — пишут журналисты.

Теперь вторая партия состоит из более чем 500 новых ракет.

Испанские вооруженные силы модернизируют свои средства ПВО по двум причинам. Первая — возраст имеющегося на вооружении оборудования, которое было поставлено в конце 1980-х годов. Во-вторых, существует необходимость адаптации систем ПВО к новым возможностям версии Mistral 3, которая представляет собой качественный и технологический скачок по сравнению с предыдущими версиями.

Новая версия Mistral 3

Последняя версия Mistral 3 представляет собой зенитную ракету малой дальности, оснащенную инфракрасным приемником и современной технологией обработки изображения. Разработчики утверждают, что применение новейших технологий позволило добиться коэффициента эффективности более 96%.

Ракета способна поражать цели с низкой тепловой заметностью, такие как беспилотные летательные аппараты (БПЛА), турбореактивные ракеты и скоростные ударные корабли большой дальности.

Основные преимущества Mistral 3:

самонаводящаяся боеголовка, созданная с применением новейших технологий;

высокая маневренность;

дальность перехвата до 8 км;

высота перехвата до 6 км;

боеголовка массой 3 кг;

необслуживаемый срок службы до 20 лет.

Ранее сообщалось, что Испания готовит новый пакет помощи Украине. В него входят военная техника, оружие и боеприпасы, грузовики для систем ПВО, машины скорой помощи и медицинское оборудование для военных госпиталей.