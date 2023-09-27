Оккупанты готовятся к обороне: на пляжах Евпатории оборудовали огневые позиции, — АТЕШ

Партизаны сомневаются, что российские оккупанты на самом деле ждут нападения со стороны моря, и подозревают, что это элементарное отмывание денег оккупационными властями.

Члены партизанского движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" сообщили об оборудовании огневых позиций на пляжах Евпатории в Крыму. Фотографии этих позиций опубликованы сегодня, 27 сентября, в телеграм-канале движения.

"Обнаружили огневые позиции на набережной Независимости в Евпатории (очень символическое название). Сообщается, что там оборудованы четыре огневых позиции", — указывает "АТЕШ".

Правда, партизаны недоумевают по поводу направлений, откуда и куда возможен удар украинских войск при контрнаступлении. Они подозревают местное оккупационное начальство просто в разворовывании средств на оборону.

"Неужели рашисты думают, что именно с пляжей Евпатории начнется освобождение Крыма? Это сделано для отмывания денег? Если да, то пусть…", — приводят "атешовцы" свое мнение.

Фокус сегодня сообщил, что, по данным ГУР МО, атмосфера на полуострове Крым среди оккупантов тревожная.

Напомним, Фокус писал, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, какие цели выполняются в моменты, когда по временно оккупированному Крыму наносятся удары. А военный эксперт Александр Коваленко объяснил, как ВСУ расчищает воздушное пространство над Крымом.

Ранее Фокус сообщал, что россияне бросают в Крыму места своего расположения и технику, поскольку не могут ее заправить — на полуострове ощутимые проблемы с топливом.