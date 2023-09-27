Иран заявил, что "успешно" запустил новый военный спутник Nour 3

Страны запада неоднократно высказывали опасения по поводу космических программ Ирана, так как та же технология может быть использована для создания баллистических ракет с ядерными боеголовками.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что на орбиту был успешно выведен новый военный спутник Nour-3. По словам министра телекоммуникаций Ирана сообщил Ису Зарепура, "в рамках реализации планов по расширению использования спутников в научно-исследовательской и управленческой деятельности" Nour 3 вышел на орбиту в 450 км от Земли. Об этом 27 сентября сообщило агентство IRNA.

Министр уточнил, что спутник был выведен трехступенчатой ракетой-носителем Qassed, которая также вывела на орбиту предшественников Nour-2 в 2022 году и Nour-1 в 2020 году. Запуск спутника был осуществлен аэрокосмическим крылом Корпуса после чего командующий КСИР Хоссейн Салами заявил в интервью государственному телевидению, что новый спутник будет обеспечивать более высокое разрешение снимков, чем его предшественники, и позволит гвардейцам "удовлетворить свои потребности в разведке".

"Я поздравляю с этим успехом народ, тех, кто усердно трудится в аэрокосмическом секторе страны, и специалистов Аэрокосмических сил КСИР", — заявил министр.

Отметим, что США неоднократно предостерегали Иран от подобных запусков, утверждая, что та же технология может быть использована для создания баллистических ракет, в том числе предназначенных для доставки ядерной боеголовки.

Аналогичные опасения высказывали и другие западные страны, однако Иран утверждает, что не стремится к созданию ядерного оружия и что запуски спутников и ракет осуществляются исключительно в гражданских и оборонных целях.

Напомним, обозреватели The War Zone в конце мая показали спутниковые снимки подземного ядерного объекта Ирана, который станет тяжелой целью даже для сверхмощных бомб GBU-57/B. Сообщалось, что Тегеран построил объект на уровне до 100 метров в горе, что вызвало беспокойство у Вашингтона.