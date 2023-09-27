ВСУ применили СПГ-9 по наблюдательному пункту в боях за Заветное Желание, — DeepState (видео, карта)

Защитники успешно применили БПЛА Mavic 3, который был приобретен на средства граждан. Ударили по наблюдательному пункту врага вблизи Заветного Желания.

Вблизи Заветного Желания в Донецкой области украинские защитники применили СПГ-9 по наблюдательному пункту врага. В Telegram-канале DeepState сообщили подробности.

В сообщении говорится о том, что применили оружие бойцы 1 стрелкового батальона 1 отдельной танковой Северской бригады. Ударили защитники по наблюдательному пункту врага вблизи Заветного Желания.

Корректировка происходила с помощью дрона Mavic 3. В сообщении отметили, что БПЛА были приобретены на средства граждан.

Фото: DeepState

Уничтожение комплексов наблюдения россиян

Бойцы 101-й бригады 26 сентября уничтожили "Муром-П" с помощью БПЛА. Украинские защитники обнаружили российский комплекс наблюдения "Муром-П" с помощью беспилотника, который затем атаковал вражескую цель.

Также 5 сентября аэроразведка ГПСУ уничтожила наблюдательный пункт войск РФ. Украинские бойцы совершили несколько точных ударов, после которых в небо поднялся густой белый дым, а враг был ликвидирован. Успешного результата удалось достичь благодаря слаженной работе с артиллерией ВСУ также было уничтожено по меньшей мере двух российских военных.

ВСУ 24 сентября ликвидировали наблюдательный пункт РФ под Токмаком. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, наблюдательный пункт захватчиков ликвидировали попаданием снаряда GMLRS.

Напомним, тероборона ВСУ 27 сентября показала, как использует БпАК "Колдун" для выявления системы вражеской ПВО. Украинские защитники фиксируют вражескую ПВО благодаря разведывательному дрону. Россияне тратят дорогостоящий боекомплект чтобы его сбить.