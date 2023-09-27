Контрнаступление ВСУ: россияне теряют на фронте значительно больше техники, — данные Oryx (графики)
Потери ВС РФ заметно больше потерь защитников в вопросе боевых машин, самолетов и ПВО. Однако бронетранспортеров бойцы страны-агрессора теряли на фронте меньше.
Потери военной техники у российских оккупантов значительно превышают потери на поле боя Сил обороны. Об этом говорится в инфографике, опубликованной аналитиком под псевдонимом leedrake5 26 сентября.
Дрейк использует данные мониторингового ресурса Oryx и создает их визуализацию. В частности, графики касаются и оборудования, потерянного ВС РФ и ВСУ в боях на территории Украины. Для подсчета учитывается только та техника, информация о которой прошла независимую проверку.
Согласно свежим обновлением, потери страны-агрессора заметно превышают украинские. Это касается потерь боевых машин, самолетов и систем противовоздушной обороны (ПВО).
В то же время в потерях бронетранспортеров (БТР) Украина опередила врага.
Однако инфографика общих потерь военного оборудования подтверждает, что техники ВС РФ "обезврежено" на передовой все же значительно больше.
Напомним, командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский заинтриговал обещанием "хороших новостей" с фронта. По его словам, защитники "стабильно продвигаются и уничтожают россиян".
Иностранные журналисты побывали внутри ночного наступления ВСУ в Бахмутском районе. Они пообщались с двумя военными и показали кадры с запуска беспилотников.
27 сентября президент Владимир Зеленский заявил о продвижении защитников в Донецкой области. Также он пообещал "возмездие" всем предателям.