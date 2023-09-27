Контрнаступление ВСУ: россияне теряют на фронте значительно больше техники, — данные Oryx (графики)

Потери ВС РФ заметно больше потерь защитников в вопросе боевых машин, самолетов и ПВО. Однако бронетранспортеров бойцы страны-агрессора теряли на фронте меньше.

Потери военной техники у российских оккупантов значительно превышают потери на поле боя Сил обороны. Об этом говорится в инфографике, опубликованной аналитиком под псевдонимом leedrake5 26 сентября.

Дрейк использует данные мониторингового ресурса Oryx и создает их визуализацию. В частности, графики касаются и оборудования, потерянного ВС РФ и ВСУ в боях на территории Украины. Для подсчета учитывается только та техника, информация о которой прошла независимую проверку.

Согласно свежим обновлением, потери страны-агрессора заметно превышают украинские. Это касается потерь боевых машин, самолетов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: Ли Дрейк Фото: Ли Дрейк Фото: Ли Дрейк

В то же время в потерях бронетранспортеров (БТР) Украина опередила врага.

Инфографика с потерями БТР ВС РФ и ВСУ Фото: Ли Дрейк

Однако инфографика общих потерь военного оборудования подтверждает, что техники ВС РФ "обезврежено" на передовой все же значительно больше.

Инфографика с общими потерями военного оборудования Фото: Ли Дрейк

Напомним, командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский заинтриговал обещанием "хороших новостей" с фронта. По его словам, защитники "стабильно продвигаются и уничтожают россиян".

Иностранные журналисты побывали внутри ночного наступления ВСУ в Бахмутском районе. Они пообщались с двумя военными и показали кадры с запуска беспилотников.

27 сентября президент Владимир Зеленский заявил о продвижении защитников в Донецкой области. Также он пообещал "возмездие" всем предателям.