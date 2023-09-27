"Штурм-С", "Тайфун" та "Град-К": оновлені втрати російських військ за даними Oryx

Українські війська знищили Т-72Б зразка 1989 року, захопили БТР-Д, а також знищили пускову "Град-К". Окупанти своєю чергою вперше уразили БМП Marder.

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Російські війська втрачають рідкісні зразки озброєння разом з масовішими машинами. Про це повідомляє Oryx, де ведуть підрахунок втрат на основі фото та відео фактів.

Українські військові знищили один рідкісний КамАЗ "Тайфун", одну пускову РСЗВ "Град-К", самохідний ПТРК "Штрум-С". Також бійці знищили 3 російських танки: Т-72Б зразка 1989 року та два Т-72Б3 зразка 2016 та 2022 років. Ворог продовжує зазнавати втрат в легкоброньованій техніці:

1 БРДМ-2М/А;

1 МТ-ЛБ;

1 БТР-Д, став трофеєм;

1 БМП-1.

Окрім цього Сили оборони знищили 3 безпілотники, серед яких БПЛА "Орлнан-10", Орлан-20 "Картограф" та ZALA. В списку додалась одна гармата Д-20 калібру 152-мм. Було знищено 3 вантажівки "Урал" й одну інженерну вантажівку КамАЗ з краном. Загалом у списку втрат російської армії додалося 18 одиниць техніки.

Оновлені втрати окупантів Оновлені втрати окупантів

З українського боку додалися навіть втрати за 2022 рік, зокрема два гелікоптери Мі-8. Загалом у списку втрат додалося 11 одиниць техніки: артилерія, броньовики та один МіГ-29. Також ворог вперше знищив німецьку БМП Marder 1A3.

Оновлені втрати української армії Оновлені втрати української армії

Нагадаємо, 26 вересня в ЗСУ показали знищення російського комплексу спостереження "Муром-П" за допомогою квадрокоптера.

Також українській FPV-дрон зміг знищити російський танк попри андитродонову сітку на дорозі в районі Бахмута.