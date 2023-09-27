"Штурм-С", "Тайфун" и "Град-К": обновленные потери российских войск по данным Oryx

Украинские войска уничтожили Т-72Б образца 1989 года, захватили БТР-Д, а также уничтожили пусковую "Град-К". Оккупанты в свою очередь впервые поразили БМП Marder.

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Российские войска теряют редкие образцы вооружения вместе с более массовыми машинами. Об этом сообщает Oryx, где ведут подсчет потерь на основе фото и видео фактов.

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Украинские военные уничтожили один редкий КамАЗ "Тайфун", одну пусковую РСЗО "Град-К", самоходный ПТРК "Штрум-С". Также бойцы уничтожили 3 российских танка: Т-72Б образца 1989 года и два Т-72Б3 образца 2016 и 2022 годов. Враг продолжает нести потери в легкобронированной технике:

1 БРДМ-2М/А;

1 МТ-ЛБ;

1 БТР-Д, стал трофеем;

1 БМП-1.

Кроме этого Силы обороны уничтожили 3 беспилотника, среди которых БПЛА "Орлан-10", Орлан-20 "Картограф" и ZALA. В списке добавилась одна пушка Д-20 калибра 152-мм. Было уничтожено 3 грузовика "Урал" и один инженерный грузовик КамАЗ с краном. Всего в списке потерь российской армии добавилось 18 единиц техники.

Обновленные потери оккупантов Обновленные потери оккупантов

С украинской стороны добавились даже потери за 2022 год, в частности два вертолета Ми-8. Всего в списке потерь добавилось 11 единиц техники: артиллерия, броневики и один МиГ-29. Также враг впервые уничтожил немецкую БМП Marder 1A3.

Обновленные потери украинской армии Обновленные потери украинской армии

Напомним, 26 сентября в ВСУ показали уничтожение российского комплекса наблюдения "Муром-П" с помощью квадрокоптера.

Также украинский FPV-дрон смог уничтожить российский танк, несмотря на андитродоновую сетку на дороге в районе Бахмута.