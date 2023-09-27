"Возмездие будет": ВСУ продвинулись вперед на Донецком направлении, — Зеленский

По словам президента Украины, сейчас есть несколько замыслов, которые будут реализованы на фронте в ближайшее время. Бойцы ВСУ продолжают занимать новые позиции на передовой.

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь отчитался об обстановке в стране и ситуации на фронте. Все предатели получат заслуженное наказание. Об этом он написал в своем Telegram-канале 27 сентября.

По его словам, в первую очередь обсуждалась ситуация на фронте. Он получил отчеты и военного руководства страны касаемо продвижения украинских войск, поставок техники и боеприпасов, а также выслушал данные разведки.

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"Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются. Получил отчет о ситуации в Херсонской области. Противник продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться. Двадцать шесть КАБов за последние сутки", — говорится в сообщении.

Отдельно глава государства отметил, что последствия уже начали ликвидировать, а пострадавшим людям предоставляют помощь. На заседании было поручено найти дополнительные решения, которые могли бы прекратить этот террор.

Где именно есть продвижение украинских военных Владимир Зеленский не рассказал.

Также есть результаты от эффективной работы Службы безопасности Украины. На прошлой неделе ВС РФ атаковали Киев и как оказалось, это делали при помощи наводчиков. Представителям украинской спецслужбы удалось задержать виновников.

"Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о новых наказаниях для украинцев. Речь идет про пробационный надзор. Он будет альтернативой ограничению или лишению свободы.