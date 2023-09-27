"Відплата буде": ЗСУ просунулися вперед на Донецькому напрямку, — Зеленський

За словами президента України, зараз є кілька задумів, які будуть реалізовані на фронті найближчим часом. Бійці ЗСУ продовжують займати нові позиції на передовій.

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Президент України Володимир Зеленський знову відзвітував про обстановку в країні та ситуацію на фронті. Усі зрадники отримають заслужене покарання. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 27 вересня.

За його словами, насамперед обговорювали ситуацію на фронті. Він отримав звіти і військового керівництва країни стосовно просування українських військ, поставок техніки і боєприпасів, а також вислухав дані розвідки.

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"Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються. Отримав звіт про ситуацію в Херсонській області. Противник продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Двадцять шість КАБів за останню добу", — йдеться в повідомленні.

Окремо глава держави зазначив, що наслідки вже почали ліквідовувати, а постраждалим людям надають допомогу. На засіданні було доручено знайти додаткові рішення, які могли б припинити цей терор.

Де саме є просування українських військових Володимир Зеленський не розповів.

Також є результати від ефективної роботи Служби безпеки України. Минулого тижня ЗС РФ атакували Київ і, як виявилося, це робили за допомогою навідників. Представникам української спецслужби вдалося затримати винуватців.

"Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський підписав закон про нові покарання для українців. Йдеться про пробаційний нагляд. Він буде альтернативою обмеженню або позбавленню волі.