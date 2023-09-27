Восточный плацдарм: 26 бригада ВСУ эффектно уничтожила вражескую гаубицу Д-30 (видео)

Российские захватчики установили артиллерийскую систему напротив жилых домов, но это им не помогло.

Бойцы 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили вражескую гаубицу Д-30 на востоке. В Facebook подразделения опубликовано соответствующее видео.

Российские захватчики установили артиллерийскую систему напротив жилых домов. Наличие густой растительности вблизи позиции, где была установлена техника, не помогло оккупантам. Гаубица была успешно уничтожена.

"Восточный плацдарм. Уничтожение российской пушки Д-30", — говорится в заметке.

Уничтожение артиллерии РФ в сентябре

Тернопольские артиллеристы 26 сентября ликвидировали технику оккупантов. Воины зафиксировали гаубицу "Мста-Б". Артиллеристы 44-й бригады ликвидировали технику и боекомплект, который находился рядом. Также бойцы уничтожили российский танк, который впоследствии утонул в водоеме.

Бойцы 72-й ОМБр 24 сентября успешно уничтожили российский танк. Беспилотник украинских военных нанес эффективный удар по российскому танку. Уже через несколько секунд произошел мощный взрыв, который полностью уничтожил военную технику и приумножил количество дыма. Российская боевая машина загорелась, а затем мощно взорвалась.

Ударные дроны 5 сентября уничтожили российскую гаубицу Д-30. Артиллерийскую систему, с помощью которой войска РФ могли атаковать позиции украинских защитников, сначала заметили аэроразведчики, а затем атаковали с помощью специальных беспилотников.

Напомним, 24 сентября ВСУ ликвидировали наблюдательный пункт РФ вблизи города Токмак. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, объект захватчиков ликвидировали попаданием снаряда GMLRS.